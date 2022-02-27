KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

27.02.2022 14:04

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere 27 otobüs daha Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Rusya'nın saldırısı sonrası Ukrayna'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmek üzere 27 otobüs daha Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonundaki tahliyelere katılmak üzere Kapıkule'den çıkış yapan otobüslerin Ukrayna- Romanya sınırına gittiği öğrenildi.

Uluslararası otobüs kaptanı Yüksel Ayna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda bekleyen Türk vatandaşlarını almak için yola çıktıklarını söyledi.

Çıkış işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı görevlilerince gerçekleştirildiğini anlatan Ayna, "Siret Sınır Kapısı'ndan vatandaşlarımızı almak için gayretle çaba sarf ediyoruz. Oradaki vatandaşlarımızı alıp Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

Şoförlerden Mehmet Savaş da Siret Sınır Kapısı'na gideceklerini belirterek, "27 otobüsle vatandaşlarımızı almaya gidiyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli şekilde ülkemize getireceğiz." bilgisini verdi.

Ukrayna'dan gelişler sürüyor

Öte yandan, Ukrayna'dan kendi araçlarıyla gelenler de Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya devam ediyor.

Dereköy Sınır Kapısı'ndan aracıyla geçiş yapan Mehmet Bayırlı, ailesiyle Ukrayna'nın Odessa şehrinden geldiğini söyledi.

Zor bir yolculuk geçirdiğini belirten Bayırlı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz güzergahlardaki gümrüklerde bize çok iyi davrandılar. Bütün imkanları bize sundular. İnsanlara çok yardımcı oluyorlar. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor
KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor

YORUMLAR
500
Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı! Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı! Ukrayna'dan çıkış noktalarında yoğunluk olduğu belirtiliyor Ukrayna'dan çıkış noktalarında yoğunluk olduğu belirtiliyor

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
13:12 Cansız kadın bedeni Sarıyer sahile vurdu! Panik olan vatandaşlar polise haber verdi
13:08 Uluslararası Judo Federasyonu, Putin'in başkanlığını askıya aldı!
12:54 Savaşın ortasından tahliye edilen Türk vatandaşları ülkeye giriş yapmaya başladı!
12:52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus konvoyunun vurulma anını yayınladı!
12:50 Ukrayna'dan "tabelaları kaldırın" talimatı! Rus askerler nereye gideceklerini bilemedi
12:40 Futbolcular gitti ama o kaldı! Shakhtar'ın İtalyan hocası ekibiyle birlikte Ukrayna'dan ayrılmıyor
12:14 Genç kadın saçını yıkadığı videoları takipçilerine satarak para kazanıyor! Aylık kazancı 1 milyon TL'yi geçti
12:10 Arda Güler, dev kulübün taraftarlarının ilgi odağı oldu! Transfer için girişim yapılmasını istediler
12:07 Son Dakika! Ukrayna'nın İstanbul isteğinin ardından bir açıklama da Türkiye'den geldi: Ateşkes için müzakereler hemen başlamalı
11:25 Meteoroloji uyardı! Güneşli günler bitti, kar tekrar geliyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 14:11:34. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Rusya'nın saldırılarından kaçan Ukraynalı aileler Türkiye'ye gelmeye devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement