Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit:

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, KOAH hastalığına bağlı olarak dünyada yılda 2.9 milyon kişinin öldüğünü bildirdi.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada, hastalığın dünyada 3. ölüm nedeni haline geldiğini belirtti.

KOAH hastalığının tüm ölümlerin de yüzde 5.5'inden sorumlu olduğunu ifade eden Cerit, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61.5'i KOAH nedeniyledir. KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olmaktadır. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir. KOAH gelişimi için tüm dünyada en yaygın görülen risk faktörü tütün kullanımıdır.

Sigara içenler, içmeyenlere göre, daha fazla solunumsal şikayetlere, daha fazla solunum fonksiyon kaybına ve daha yüksek KOAH ölüm oranlarına sahiptirler. Bununla birlikte yapılan araştırmalarda gebelik ve çocukluk dönemindeki akciğer kapasitesi gelişimi üzerine özellikle yoksulluğun olumsuz etkisinin yetişkin dönemde KOAH gelişimine yol açan önemli bir faktör olduğu gösterilmiştir."