Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit: "Nadir hastalıklara karşı mücadelemiz sürüyor" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit: 'Nadir hastalıklara karşı mücadelemiz sürüyor' - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit: "Nadir hastalıklara karşı mücadelemiz sürüyor"

6 saat önce

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türkiye'de nadir hastalıklarla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit:

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Türkiye'de nadir hastalıklarla mücadelenin sürdürüldüğünü söyledi.

Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 binden fazla nadir hastalık bulunduğunu ve bu hastalıkların yüzde 80'inin genetik nedenlere bağlı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde "Otizm, Zihinsel Özel Gereksinimler ve Nadir Hastalıklar Daire Başkanlığı" kurulduğunu anlatan Cerit, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca bu alanda çalışmalar ciddiyetle sürdürülmektedir. Otizmle ilgili beslenme rehberi yayımlandı. Ailelerin ve çocukların sosyal ve psikolojik sorunlarına bir nebze yardımcı olabilmek adına, 'Bireysel Hizmet Danışmanlığı' adı altında yeni bir uygulama da yakın zamanda hizmete girecektir. Yani, otizm ve nadir hastalıklar dahil olmak üzere özel danışmanların olduğu bir döneme gireceğiz. Ayrıca dünyada pek çok ülkede olmayan nadir hastalıklara ilaç desteğini de devletimiz sürdürmektedir. 1 kutu ilacın 750 bin avro ya da dolar olduğu ilaçlar var. SMA hastalarımızın ilaçları ödeniyor. Kök hücre nakli için çalışmalar devam ediyor. Bu alan bizler için ülkemiz için yeni bir alan. Çalışmalar ciddiyetle sürüyor."

Kırklareli, Genetik, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:26 Kaynak: AA
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