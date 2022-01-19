Kırklareli Sağlık Müdürü Cerit, sınır kapısındaki sağlık personelini ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Dereköy Sınır Kapısı'nda görevli sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Cerit, sağlık personeli ile bir süre sohbet ederek çalışmaları inceledi.

Kar yağışının etkili olduğu ve hava sıcaklığının sıfırın altındaki bölgede gece gündüz demeden hizmet veren personele teşekkür eden Cerit, bu zor günlerin de aşılacağına inandığını kaydetti.

Vatandaşları aşı olmaya davet eden Cerit, tedbirlere en üst düzeyde uyulması gerektiğini vurguladı.

Cerit, aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini sözlerine ekledi.