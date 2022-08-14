Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nden kısa kısa

14.08.2022 10:45
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, Demirköy Devlet Hastanesi'nde incelemede bulundu.

Cerit, hastaneyi gezerek Başhekim Cevahir Aydemir'den bilgi aldı.

Hastaları da ziyaret eden Cerit, vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlara en iyi şekilde hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden Cerit, gece gündüz demeden çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'dan üzüm üreticilerine ziyaret

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, üzüm üreticilerini ziyaret etti.

Aksoy, üzüm üreticileri Rahmi Sağlık ile Recep Eren'in bağlarını gezerek bilgi aldı.

Kentte ekili üzüm alanlarının her geçen gün arttığını ifade eden Aksoy, üreticilere bol kazançlar dileğinde bulundu.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi Kırklareli'nde yakalanan 227 kaçak göçmen sınır dışı edildi 227 AFGAN GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ 227 AFGAN GÖÇMEN DAHA ÜLKELERİNE GÖNDERİLDİ Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi Sınır dışı edilecek 227 Afganistan uyruklu Kırklareli'nden gönderildi
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
15:01 Twitch yayıncısı Jay Streazy, İstanbul'da canlı yayın yaptığı esnada çiçek satmaya çalışan bir çocuk tarafından ısırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:36:39. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement