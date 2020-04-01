Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Son Dakika

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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs testi pozitif çıktı
6 saat önce
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'in koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kırklareli Valiliğinde görevli müdürler de test yaptırmak için hastaneye müracaat etti.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, koronavirüs testlerinin negatif çıktığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.
Dün, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 03:30 Kaynak: AA
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