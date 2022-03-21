Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, randevulara uyulması çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika
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Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, randevulara uyulması çağrısında bulundu Açıklaması

21.03.2022 09:15
Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, randevulara uyulması çağrısında bulundu Açıklaması

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastaların randevulara gelmemeleri durumunda iptal ettirmelerini istedi.

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, hastaların randevulara gelmemeleri durumunda iptal ettirmelerini istedi.

Cerit, yaptığı yazılı açıklamada Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) veya 182 hattı aracılığıyla alınan randevulara riayet edilmemesi nedeniyle gerçekten muayene ihtiyacı olan hastaların mağduriyetine neden olunduğunu kaydetti.

Randevu konusunda tüm vatandaşların hassas davranmaları gerektiğini ifade eden Cerit, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hastalarımızı randevularına sadakat konusunda daha duyarlı davranmaya davet ediyorum. Hastanemizde 2 randevudan birine gidilmemektedir, lütfen gidemeyeceğiniz durumlarda randevularınızı iptal ettirmeyi unutmayın. Yapılan incelemelerde, Kırklareli'nde kamu hastanelerinde iç hastalıkları, diş hekimliği, psikiyatri, plastik cerrahi, kadın doğum hastalıkları, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları branşlarında MHRS ile randevu alınamamasının en büyük nedenlerinden birinin iptal edilmeyen randevular olduğu tespit edilmiştir."

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Kırklareli, MHRS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, randevulara uyulması çağrısında bulundu Açıklaması - Son Dakika


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