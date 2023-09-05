Kırklareli sele teslim! Bölgeden gelen görüntüler olayın vahametini gözler önüne seriyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabaha karşı başlayan sağanak, İğneada beldesinde su baskınları ve dere taşkınlarına yol açtı. Şiddetli yağış nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişinin de kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan sel bölgesinden gelen görüntüler, durumun vahametini gözler önüne serdi.

BUNGOLOV EVLER TAŞKINDA SÜRÜKLENDİ

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi. Yağış nedeniyle Değirmen Deresi'nden taşan suların Demirköy ile İğneada'yı birbirine bağlayan kara yolundan akması nedeniyle trafiğe kapatılan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

İşte sel bölgesinden gelen o görüntüler: