Kırklareli sessizliğe büründü - Son Dakika

Kırklareli sessizliğe büründü

KIRKLARELİ - Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli' de başladı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu gün boyu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarı ile tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'de de başladı. Ayrıca kısıtlamanın başlamasıyla Kırklareli'de cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı. Kentin birçok noktasında Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tedbir ve denetimlerini devam ettiriyor.

Kısıtlamaya uymayana vatandaşlara cezai işlem uygulanıyor.