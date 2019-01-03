Son Dakika Haberleri: Kırklareli Sgk'dan Gss Uyarısı

Kırklareli Sgk'dan Gss Uyarısı

47 dakika önce

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına ilişkin son ödeme tarihinin yeniden belirlendiği kaydedildi.

Kırklareli Sgk'dan Gss Uyarısı, System.String[]
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kırklareli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarına ilişkin son ödeme tarihinin yeniden belirlendiği kaydedildi.

Kırklareli SGK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere 7143 sayılı Kanunla getirilen yapılandırma kapsamında 5510 sayılı Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (60/1/g) kapsamındaki 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilerek son ödeme tarihi 31 Aralık 2018 olacak şekilde otomatik olarak yapılandırıldığına ilişkin hususlar daha evvelden duyurulmuştu. Bu defa, 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan (60/1-g) prim borçlarının son ödeme tarihi 28 Şubat 2019 olarak yeniden belirlenmiştir. 2018 yılı Nisan ve önceki aylara ilişkin (60/1/g) genel sağlık sigortası prim borcu bulunan genel sağlık sigortalıları anılan borçlarını, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvuru şartı aranmaksızın kurumumuzla anlaşmalı bankaların GSS 7143 Yapılandırma Prim Tahsilatı menüsünden peşin veya taksitler halinde ödeyebileceklerdir. 5510 sayılı Kanunun (60/1/g) bendi kapsamındaki 2018 yılı Nisan ayı ve öncesi borçların, 28/2/2019 (dahil) tarihine kadar kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde 2017 yılı Şubat ve önceki aylara ilişkin kalan prim borçlarına 1 Nisan 2017 tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar 2017 yılı Mart ayı ve sonrasına ilişkin prim borçlarına ise son ödeme tarihinden tahsil edildiği tarihe kadar geçen süre için otomatik olarak gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanacaktır" denildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:52 Kaynak: İHA

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