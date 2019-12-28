Kırklareli SGK'dan "Sigortalı çalışmak" konusunda açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli SGK'dan 'Sigortalı çalışmak' konusunda açıklama - Son Dakika

Kırklareli SGK'dan "Sigortalı çalışmak" konusunda açıklama

6 saat önce

SGK Kırklareli İl Müdürlüğünce sigortalı çalışmanın vatandaşlara sağladığı imkanlar konusunda yazılı basın açıklaması yapıldı.

Kırklareli SGK'dan

SGK Kırklareli İl Müdürlüğünce sigortalı çalışmanın vatandaşlara sağladığı imkanlar konusunda yazılı basın açıklaması yapıldı.


SGK Kırklareli İL Müdürlüğü tarafından sigortalı çalışmanın vatandaşlara sağladığı imkanlar konusunda yazılı bir basın açıklaması gerçekleştirildi.


Açıklamada, "Sigortalı çalışıyor olmak sosyal yardım alınmasına engel değildir. Sosyal Güvenlik Sistemi tüm risklere karşı sigortalı çalışan kişileri güvence altına alır. Sosyal güvenlik bir dayanışmadır ve bu sayede iş kazası geçirenlere, meslek hastalığına yakalananlara gelir bağlanır. Hastalanan kişilere geçici ödenek verilir. Emeklilik koşullarını sağlamaları halinde emekli aylığı bağlanır. Sigortalı çalışılmaması durumunda ise; iş kazası, meslek hastalığı veya analık durumlarında hak ve yardımlardan faydalanamamasına, sağlık yardımlarından faydalanamamasına, uzun vadede emekli olamamasına ve ölüm halinde eş ve çocuklara aylık bağlanamamasına, işsizlik ödeneği ve kıdem tazminatı gibi haklardan faydalanamamasına sebep olur. Bu nedenlerle sosyal yardım alan vatandaşlarımız, aktif çalışma hayatına katılması halinde yukarıda belirtilen haklardan faydalanabilmektedirler" denildi. - KIRKLARELİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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