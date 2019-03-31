Kırklareli Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 24Açılan Sandık Oranı : % 14,12Kullanılan Oy : 6.602Geçerli Oy : 6.479Katılım Oranı : % 11,82PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 39,482.558MHPDERYA BULUT% 33,452.167CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,821.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|55.870
|Açılan Sandık
| :
|24
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 14,12
|Kullanılan Oy
| :
|6.602
|Geçerli Oy
| :
|6.479
|Katılım Oranı
| :
|% 11,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 39,48
|2.558
|MHP
|DERYA BULUT
|% 33,45
|2.167
|CHP
|MEHMET TUNA SOYKAN
|% 21,82
|1.414
|DİĞER
|% 2,89
|187
|BTP
|AHMET CAN KAYACI
|% 1,53
|99
|SAADET PARTİSİ
|MİTHAT ÖZDEMİR
|% 0,42
|27
|DSP
|SUAT BAHÇEKAPILI
|% 0,2
|13
|TKP
|BUKET MANAP
|% 0,12
|8
|VATAN PARTİSİ
|HALİL GÖÇEN
|% 0,09
|6
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BABAESKİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 1,47
|Katılım Oranı
| :
|% 88,55
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH HACI
|% 45,28
|115
|AK PARTİ
|MUSTAFA BUYUR
|% 34,65
|88
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 9,45
|24
|İYİ PARTİ
|RAGIP BERK
|% 6,3
|16
|BTP
|GÜRAY ALTINTAŞ
|% 2,36
|6
|BBP
|ATİLLA SÖYLEM
|% 1,18
|3
|MHP
|RECEP ÖZCAN
|% 0,79
|2
DEMİRKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 22,22
|Katılım Oranı
| :
|% 87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT ÖZKUL
|% 33,97
|178
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 33,02
|173
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 33,02
|173
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
LÜLEBURGAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 24,63
|Katılım Oranı
| :
|% 85,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 66,25
|12.139
|AK PARTİ
|AKIN KAMACI
|% 14,74
|2.701
|MHP
|ARMAĞAN AYYILDIZ
|% 8,78
|1.609
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KALECİK
|% 4,78
|875
|DİĞER
|% 4,76
|873
|SAADET PARTİSİ
|KENAN APAYDIN
|% 0,6
|110
|BTP
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|% 0,09
|16
MERKEZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 14,12
|Katılım Oranı
| :
|% 84,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 39,48
|2.558
|MHP
|DERYA BULUT
|% 33,45
|2.167
|CHP
|MEHMET TUNA SOYKAN
|% 21,82
|1.414
|DİĞER
|% 2,89
|187
|BTP
|AHMET CAN KAYACI
|% 1,53
|99
|SAADET PARTİSİ
|MİTHAT ÖZDEMİR
|% 0,42
|27
|DSP
|SUAT BAHÇEKAPILI
|% 0,2
|13
|TKP
|BUKET MANAP
|% 0,12
|8
|VATAN PARTİSİ
|HALİL GÖÇEN
|% 0,09
|6
PEHLİVANKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 66,67
|Katılım Oranı
| :
|% 88,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AÇIKEL
|% 54,34
|451
|CHP
|ABDURRAHMAN ÖNTÜRK
|% 45,18
|375
|MHP
|SEMRA ÖNEN
|% 0,24
|2
|SAADET PARTİSİ
|ENES DUMAN
|% 0,12
|1
|BTP
|YENAL ARMAN
|% 0,12
|1
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 48
|Katılım Oranı
| :
|% 90,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 32,52
|1.106
|CHP
|MÜNİR ÇAPKUR
|% 25,58
|870
|MHP
|NEDİM BARS
|% 21,67
|737
|DSP
|MUSTAFA CİNGÖZ
|% 8,53
|290
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAPILI
|% 7,79
|265
|DİĞER
|% 3,79
|129
|BTP
|ZELİHA GÜLEN
|% 0,09
|3
|SAADET PARTİSİ
|GÜNER AYDIN
|% 0,03
|1
VİZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 36,36
|Katılım Oranı
| :
|% 87,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 41,67
|1.425
|DP
|BÜLENT TÜRKER
|% 23,54
|805
|MHP
|SEDAT BALKI
|% 15,38
|526
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ KORKMAZ
|% 15,09
|516
|İYİ PARTİ
|HARUN KIYAR
|% 3,63
|124
|DİĞER
|% 0,64
|22
|SAADET PARTİSİ
|KENAN KÖSTEKÇİ
|% 0,03
|1
|BTP
|ENDER KARABULUT
|% 0,03
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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