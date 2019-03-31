Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 24Açılan Sandık Oranı : % 14,12Kullanılan Oy : 6.602Geçerli Oy : 6.479Katılım Oranı : % 11,82PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 39,482.558MHPDERYA BULUT% 33,452.167CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,821.

Kırklareli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 24
Açılan Sandık Oranı : % 14,12
Kullanılan Oy : 6.602
Geçerli Oy : 6.479
Katılım Oranı : % 11,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 39,482.558
MHPDERYA BULUT% 33,452.167
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,821.414
DİĞER% 2,89187
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,5399
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,4227
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,213
TKPBUKET MANAP% 0,128
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,096
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 1,47
Katılım Oranı : % 88,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 45,28115
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 34,6588
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 9,4524
İYİ PARTİRAGIP BERK% 6,316
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 2,366
BBPATİLLA SÖYLEM% 1,183
MHPRECEP ÖZCAN% 0,792
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT ÖZKUL% 33,97178
AK PARTİRECEP GÜN% 33,02173
MHPMUHLİS YAVUZ% 33,02173
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 24,63
Katılım Oranı : % 85,53


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 66,2512.139
AK PARTİAKIN KAMACI% 14,742.701
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 8,781.609
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 4,78875
DİĞER% 4,76873
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,6110
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,0916
MERKEZ

Açılan Sandık Oranı : % 14,12
Katılım Oranı : % 84,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 39,482.558
MHPDERYA BULUT% 33,452.167
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,821.414
DİĞER% 2,89187
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,5399
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,4227
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,213
TKPBUKET MANAP% 0,128
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,096
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 66,67
Katılım Oranı : % 88,66


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 54,34451
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 45,18375
MHPSEMRA ÖNEN% 0,242
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,121
BTPYENAL ARMAN% 0,121
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 48
Katılım Oranı : % 90,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 32,521.106
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,58870
MHPNEDİM BARS% 21,67737
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,53290
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 7,79265
DİĞER% 3,79129
BTPZELİHA GÜLEN% 0,093
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 36,36
Katılım Oranı : % 87,83


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 41,671.425
DPBÜLENT TÜRKER% 23,54805
MHPSEDAT BALKI% 15,38526
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,09516
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,63124
DİĞER% 0,6422
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,031
BTPENDER KARABULUT% 0,031

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:03 Kaynak: AA

MHP, Güncel
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