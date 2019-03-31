Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 58Açılan Sandık Oranı : % 34,12Kullanılan Oy : 15.914Geçerli Oy : 15.549Katılım Oranı : % 84,62PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 38,085.921MHPDERYA BULUT% 36,045.604CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 20,933.

Kırklareli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 58
Açılan Sandık Oranı : % 34,12
Kullanılan Oy : 15.914
Geçerli Oy : 15.549
Katılım Oranı : % 84,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 38,085.921
MHPDERYA BULUT% 36,045.604
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 20,933.254
DİĞER% 2,54395
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,39216
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,5585
TKPBUKET MANAP% 0,1828
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,1727
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,1219
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 2,94
Katılım Oranı : % 87,32


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 45,23242
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 34,58185
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 8,646
İYİ PARTİRAGIP BERK% 7,4840
MHPRECEP ÖZCAN% 2,2412
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,126
BBPATİLLA SÖYLEM% 0,754
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT ÖZKUL% 33,97178
AK PARTİRECEP GÜN% 33,02173
MHPMUHLİS YAVUZ% 33,02173
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 35,29
Katılım Oranı : % 86,89


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 65,1817.344
AK PARTİAKIN KAMACI% 15,044.003
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 8,852.356
DİĞER% 5,641.501
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 4,571.217
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,61163
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,0925
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 90,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 32,811.306
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,671.022
MHPNEDİM BARS% 21,25846
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,72347
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,21327
DİĞER% 3,24129
BTPZELİHA GÜLEN% 0,083
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 48,48
Katılım Oranı : % 87,18


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 42,151.915
DPBÜLENT TÜRKER% 21,29967
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,5704
MHPSEDAT BALKI% 15,32696
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,41155
DİĞER% 2,29104
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,021
BTPENDER KARABULUT% 0,021

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:21 Kaynak: AA

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