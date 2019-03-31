Kırklareli Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 72Açılan Sandık Oranı : % 42,35Kullanılan Oy : 19.690Geçerli Oy : 19.261Katılım Oranı : % 84,54PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 38,627.438MHPDERYA BULUT% 35,896.912CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 20,864.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|55.870
|Açılan Sandık
| :
|72
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 42,35
|Kullanılan Oy
| :
|19.690
|Geçerli Oy
| :
|19.261
|Katılım Oranı
| :
|% 84,54
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 38,62
|7.438
|MHP
|DERYA BULUT
|% 35,89
|6.912
|CHP
|MEHMET TUNA SOYKAN
|% 20,86
|4.017
|DİĞER
|% 2,29
|442
|BTP
|AHMET CAN KAYACI
|% 1,24
|239
|SAADET PARTİSİ
|MİTHAT ÖZDEMİR
|% 0,6
|116
|DSP
|SUAT BAHÇEKAPILI
|% 0,22
|42
|TKP
|BUKET MANAP
|% 0,18
|34
|VATAN PARTİSİ
|HALİL GÖÇEN
|% 0,11
|21
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BABAESKİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 4,41
|Katılım Oranı
| :
|% 84,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH HACI
|% 48,48
|384
|AK PARTİ
|MUSTAFA BUYUR
|% 30,05
|238
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 8,59
|68
|İYİ PARTİ
|RAGIP BERK
|% 8,21
|65
|MHP
|RECEP ÖZCAN
|% 2,02
|16
|BBP
|ATİLLA SÖYLEM
|% 1,39
|11
|BTP
|GÜRAY ALTINTAŞ
|% 1,01
|8
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN GÜNDÜZ
|% 0,25
|2
DEMİRKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 22,22
|Katılım Oranı
| :
|% 87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT ÖZKUL
|% 33,97
|178
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 33,02
|173
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 33,02
|173
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
LÜLEBURGAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 38,97
|Katılım Oranı
| :
|% 87,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 65,23
|19.305
|AK PARTİ
|AKIN KAMACI
|% 15,21
|4.503
|MHP
|ARMAĞAN AYYILDIZ
|% 8,89
|2.631
|DİĞER
|% 5,36
|1.587
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KALECİK
|% 4,64
|1.372
|SAADET PARTİSİ
|KENAN APAYDIN
|% 0,58
|173
|BTP
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|% 0,09
|26
PEHLİVANKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AÇIKEL
|% 52,56
|637
|CHP
|ABDURRAHMAN ÖNTÜRK
|% 47,03
|570
|MHP
|SEMRA ÖNEN
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|ENES DUMAN
|% 0,08
|1
|BTP
|YENAL ARMAN
|% 0,08
|1
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56
|Katılım Oranı
| :
|% 90,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 32,81
|1.306
|CHP
|MÜNİR ÇAPKUR
|% 25,67
|1.022
|MHP
|NEDİM BARS
|% 21,25
|846
|DSP
|MUSTAFA CİNGÖZ
|% 8,72
|347
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAPILI
|% 8,21
|327
|DİĞER
|% 3,24
|129
|BTP
|ZELİHA GÜLEN
|% 0,08
|3
|SAADET PARTİSİ
|GÜNER AYDIN
|% 0,03
|1
VİZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 54,55
|Katılım Oranı
| :
|% 86,04
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 42,73
|2.136
|DP
|BÜLENT TÜRKER
|% 20,7
|1.035
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ KORKMAZ
|% 15,5
|775
|MHP
|SEDAT BALKI
|% 15,5
|775
|İYİ PARTİ
|HARUN KIYAR
|% 3,44
|172
|DİĞER
|% 2,08
|104
|SAADET PARTİSİ
|KENAN KÖSTEKÇİ
|% 0,02
|1
|BTP
|ENDER KARABULUT
|% 0,02
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:35 Kaynak: AA
Türkiye Genelinde Oy Verme İşlemi Bitti, Sandıklar Açılmaya Başlandı
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