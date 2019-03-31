Kırklareli Son
59 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 47,65Kullanılan Oy : 22.204Geçerli Oy : 21.657Katılım Oranı : % 84,41PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 38,58.337MHPDERYA BULUT% 36,37.862CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 20,654.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|55.870
|Açılan Sandık
| :
|81
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 47,65
|Kullanılan Oy
| :
|22.204
|Geçerli Oy
| :
|21.657
|Katılım Oranı
| :
|% 84,41
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 38,5
|8.337
|MHP
|DERYA BULUT
|% 36,3
|7.862
|CHP
|MEHMET TUNA SOYKAN
|% 20,65
|4.472
|DİĞER
|% 2,19
|474
|BTP
|AHMET CAN KAYACI
|% 1,26
|273
|SAADET PARTİSİ
|MİTHAT ÖZDEMİR
|% 0,59
|128
|DSP
|SUAT BAHÇEKAPILI
|% 0,21
|46
|TKP
|BUKET MANAP
|% 0,18
|38
|VATAN PARTİSİ
|HALİL GÖÇEN
|% 0,12
|27
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BABAESKİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 8,82
|Katılım Oranı
| :
|% 84,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH HACI
|% 46,58
|729
|AK PARTİ
|MUSTAFA BUYUR
|% 32,59
|510
|İYİ PARTİ
|RAGIP BERK
|% 8,18
|128
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 6,96
|109
|MHP
|RECEP ÖZCAN
|% 2,62
|41
|BTP
|GÜRAY ALTINTAŞ
|% 1,73
|27
|BBP
|ATİLLA SÖYLEM
|% 1,09
|17
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN GÜNDÜZ
|% 0,26
|4
DEMİRKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 22,22
|Katılım Oranı
| :
|% 87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MESUT ÖZKUL
|% 33,97
|178
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 33,02
|173
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 33,02
|173
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
LÜLEBURGAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 41,91
|Katılım Oranı
| :
|% 87,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 65,34
|20.796
|AK PARTİ
|AKIN KAMACI
|% 15,35
|4.884
|MHP
|ARMAĞAN AYYILDIZ
|% 8,93
|2.843
|DİĞER
|% 5,01
|1.593
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KALECİK
|% 4,71
|1.498
|SAADET PARTİSİ
|KENAN APAYDIN
|% 0,58
|184
|BTP
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|% 0,08
|27
PEHLİVANKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AÇIKEL
|% 52,56
|637
|CHP
|ABDURRAHMAN ÖNTÜRK
|% 47,03
|570
|MHP
|SEMRA ÖNEN
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|ENES DUMAN
|% 0,08
|1
|BTP
|YENAL ARMAN
|% 0,08
|1
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56
|Katılım Oranı
| :
|% 90,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 32,81
|1.306
|CHP
|MÜNİR ÇAPKUR
|% 25,67
|1.022
|MHP
|NEDİM BARS
|% 21,25
|846
|DSP
|MUSTAFA CİNGÖZ
|% 8,72
|347
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAPILI
|% 8,21
|327
|DİĞER
|% 3,24
|129
|BTP
|ZELİHA GÜLEN
|% 0,08
|3
|SAADET PARTİSİ
|GÜNER AYDIN
|% 0,03
|1
VİZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 57,58
|Katılım Oranı
| :
|% 85,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 42,25
|2.216
|DP
|BÜLENT TÜRKER
|% 20,88
|1.095
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ KORKMAZ
|% 15,73
|825
|MHP
|SEDAT BALKI
|% 15,6
|818
|İYİ PARTİ
|HARUN KIYAR
|% 3,53
|185
|DİĞER
|% 1,98
|104
|SAADET PARTİSİ
|KENAN KÖSTEKÇİ
|% 0,02
|1
|BTP
|ENDER KARABULUT
|% 0,02
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA
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