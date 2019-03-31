Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

59 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 81Açılan Sandık Oranı : % 47,65Kullanılan Oy : 22.204Geçerli Oy : 21.657Katılım Oranı : % 84,41PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 38,58.337MHPDERYA BULUT% 36,37.862CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 20,654.

Kırklareli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 81
Açılan Sandık Oranı : % 47,65
Kullanılan Oy : 22.204
Geçerli Oy : 21.657
Katılım Oranı : % 84,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 38,58.337
MHPDERYA BULUT% 36,37.862
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 20,654.472
DİĞER% 2,19474
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,26273
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,59128
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,2146
TKPBUKET MANAP% 0,1838
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,1227
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 8,82
Katılım Oranı : % 84,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 46,58729
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 32,59510
İYİ PARTİRAGIP BERK% 8,18128
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 6,96109
MHPRECEP ÖZCAN% 2,6241
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,7327
BBPATİLLA SÖYLEM% 1,0917
SAADET PARTİSİHÜSEYİN GÜNDÜZ% 0,264
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 22,22
Katılım Oranı : % 87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMESUT ÖZKUL% 33,97178
AK PARTİRECEP GÜN% 33,02173
MHPMUHLİS YAVUZ% 33,02173
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 41,91
Katılım Oranı : % 87,17


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 65,3420.796
AK PARTİAKIN KAMACI% 15,354.884
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 8,932.843
DİĞER% 5,011.593
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 4,711.498
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,58184
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,0827
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 90,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 32,811.306
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,671.022
MHPNEDİM BARS% 21,25846
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,72347
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,21327
DİĞER% 3,24129
BTPZELİHA GÜLEN% 0,083
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 57,58
Katılım Oranı : % 85,77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 42,252.216
DPBÜLENT TÜRKER% 20,881.095
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,73825
MHPSEDAT BALKI% 15,6818
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,53185
DİĞER% 1,98104
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,021
BTPENDER KARABULUT% 0,021

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:50 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller Son Dakika! Ekrem İmamoğlu: Yüzde 53,2 Oy Alıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:49:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]