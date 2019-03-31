Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

30 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 100Açılan Sandık Oranı : % 58,82Kullanılan Oy : 27.570Geçerli Oy : 26.839Katılım Oranı : % 84,45PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,7810.139MHPDERYA BULUT% 36,499.794CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,315.

Kırklareli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 100
Açılan Sandık Oranı : % 58,82
Kullanılan Oy : 27.570
Geçerli Oy : 26.839
Katılım Oranı : % 84,45


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,7810.139
MHPDERYA BULUT% 36,499.794
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,315.719
DİĞER% 1,99533
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,29345
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,61165
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,2258
TKPBUKET MANAP% 0,1746
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,1540
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 14,71
Katılım Oranı : % 84,97


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 47,371.252
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 30,72812
İYİ PARTİRAGIP BERK% 8,93236
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 7,11188
MHPRECEP ÖZCAN% 2,7673
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,745
BBPATİLLA SÖYLEM% 1,1731
SAADET PARTİSİHÜSEYİN GÜNDÜZ% 0,236
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 87,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 36,05288
MHPMUHLİS YAVUZ% 32,79262
CHPMESUT ÖZKUL% 31,16249
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 45,22
Katılım Oranı : % 86,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 65,6422.463
AK PARTİAKIN KAMACI% 15,395.266
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 8,93.047
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 4,751.627
DİĞER% 4,671.599
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,55189
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,0828
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 90,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 32,811.306
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,671.022
MHPNEDİM BARS% 21,25846
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,72347
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,21327
DİĞER% 3,24129
BTPZELİHA GÜLEN% 0,083
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 63,64
Katılım Oranı : % 85,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 42,252.430
DPBÜLENT TÜRKER% 21,421.232
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,84911
MHPSEDAT BALKI% 15,2874
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,44198
DİĞER% 1,81104
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,021
BTPENDER KARABULUT% 0,021

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:05 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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