Kırklareli Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 132Açılan Sandık Oranı : % 77,65Kullanılan Oy : 36.324Geçerli Oy : 35.336Katılım Oranı : % 83,59PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,2613.167MHPDERYA BULUT% 37,0913.105CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,417.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|55.870
|Açılan Sandık
| :
|132
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,65
|Kullanılan Oy
| :
|36.324
|Geçerli Oy
| :
|35.336
|Katılım Oranı
| :
|% 83,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 37,26
|13.167
|MHP
|DERYA BULUT
|% 37,09
|13.105
|CHP
|MEHMET TUNA SOYKAN
|% 21,41
|7.566
|DİĞER
|% 1,74
|615
|BTP
|AHMET CAN KAYACI
|% 1,33
|470
|SAADET PARTİSİ
|MİTHAT ÖZDEMİR
|% 0,61
|217
|DSP
|SUAT BAHÇEKAPILI
|% 0,21
|73
|VATAN PARTİSİ
|HALİL GÖÇEN
|% 0,19
|68
|TKP
|BUKET MANAP
|% 0,16
|55
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BABAESKİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 19,12
|Katılım Oranı
| :
|% 85,4
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH HACI
|% 48,26
|1.660
|AK PARTİ
|MUSTAFA BUYUR
|% 29,91
|1.029
|İYİ PARTİ
|RAGIP BERK
|% 8,49
|292
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 7,35
|253
|MHP
|RECEP ÖZCAN
|% 2,94
|101
|BTP
|GÜRAY ALTINTAŞ
|% 1,74
|60
|BBP
|ATİLLA SÖYLEM
|% 1,08
|37
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN GÜNDÜZ
|% 0,23
|8
DEMİRKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 87,14
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 36,05
|288
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 32,79
|262
|CHP
|MESUT ÖZKUL
|% 31,16
|249
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 0
|Katılım Oranı
| :
|% 0
LÜLEBURGAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 58,82
|Katılım Oranı
| :
|% 86,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 64,76
|28.779
|AK PARTİ
|AKIN KAMACI
|% 16,31
|7.249
|MHP
|ARMAĞAN AYYILDIZ
|% 8,91
|3.959
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KALECİK
|% 4,8
|2.133
|DİĞER
|% 4,62
|2.052
|SAADET PARTİSİ
|KENAN APAYDIN
|% 0,51
|225
|BTP
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|% 0,1
|44
PEHLİVANKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AÇIKEL
|% 52,56
|637
|CHP
|ABDURRAHMAN ÖNTÜRK
|% 47,03
|570
|MHP
|SEMRA ÖNEN
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|ENES DUMAN
|% 0,08
|1
|BTP
|YENAL ARMAN
|% 0,08
|1
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 56
|Katılım Oranı
| :
|% 90,2
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 32,81
|1.306
|CHP
|MÜNİR ÇAPKUR
|% 25,67
|1.022
|MHP
|NEDİM BARS
|% 21,25
|846
|DSP
|MUSTAFA CİNGÖZ
|% 8,72
|347
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAPILI
|% 8,21
|327
|DİĞER
|% 3,24
|129
|BTP
|ZELİHA GÜLEN
|% 0,08
|3
|SAADET PARTİSİ
|GÜNER AYDIN
|% 0,03
|1
VİZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 69,7
|Katılım Oranı
| :
|% 85,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 41,77
|2.607
|DP
|BÜLENT TÜRKER
|% 21,13
|1.319
|MHP
|SEDAT BALKI
|% 16,2
|1.011
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ KORKMAZ
|% 15,78
|985
|İYİ PARTİ
|HARUN KIYAR
|% 3,38
|211
|DİĞER
|% 1,67
|104
|SAADET PARTİSİ
|KENAN KÖSTEKÇİ
|% 0,05
|3
|BTP
|ENDER KARABULUT
|% 0,02
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:52 Kaynak: AA
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