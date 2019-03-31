Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 132Açılan Sandık Oranı : % 77,65Kullanılan Oy : 36.324Geçerli Oy : 35.336Katılım Oranı : % 83,59PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,2613.167MHPDERYA BULUT% 37,0913.105CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,417.

Kırklareli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 132
Açılan Sandık Oranı : % 77,65
Kullanılan Oy : 36.324
Geçerli Oy : 35.336
Katılım Oranı : % 83,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,2613.167
MHPDERYA BULUT% 37,0913.105
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,417.566
DİĞER% 1,74615
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,33470
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,61217
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,2173
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,1968
TKPBUKET MANAP% 0,1655
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 19,12
Katılım Oranı : % 85,4


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 48,261.660
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 29,911.029
İYİ PARTİRAGIP BERK% 8,49292
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 7,35253
MHPRECEP ÖZCAN% 2,94101
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,7460
BBPATİLLA SÖYLEM% 1,0837
SAADET PARTİSİHÜSEYİN GÜNDÜZ% 0,238
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 87,14


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 36,05288
MHPMUHLİS YAVUZ% 32,79262
CHPMESUT ÖZKUL% 31,16249
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 58,82
Katılım Oranı : % 86,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 64,7628.779
AK PARTİAKIN KAMACI% 16,317.249
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 8,913.959
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 4,82.133
DİĞER% 4,622.052
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,51225
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,144
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 90,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 32,811.306
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,671.022
MHPNEDİM BARS% 21,25846
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,72347
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,21327
DİĞER% 3,24129
BTPZELİHA GÜLEN% 0,083
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 69,7
Katılım Oranı : % 85,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 41,772.607
DPBÜLENT TÜRKER% 21,131.319
MHPSEDAT BALKI% 16,21.011
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,78985
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,38211
DİĞER% 1,67104
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,053
BTPENDER KARABULUT% 0,021

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köy Muhtarları Kura Sonucu Belirlendi CHP'nin Kırklareli'de Aday Göstermediği Mehmet Siyam Kesimoğlu, Bağımsız Girdiği Yarışı Önde Götürüyor DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 22:51:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]