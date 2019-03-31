Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 144Açılan Sandık Oranı : % 84,71Kullanılan Oy : 39.675Geçerli Oy : 38.611Katılım Oranı : % 83,61PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPDERYA BULUT% 37,214.364MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,114.323CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,448.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 144
Açılan Sandık Oranı : % 84,71
Kullanılan Oy : 39.675
Geçerli Oy : 38.611
Katılım Oranı : % 83,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPDERYA BULUT% 37,214.364
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,114.323
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,448.277
DİĞER% 1,61622
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,43554
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,63245
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,2388
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,278
TKPBUKET MANAP% 0,1660
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 23,53
Katılım Oranı : % 84,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 49,092.049
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 28,991.210
İYİ PARTİRAGIP BERK% 8,65361
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 7,28304
MHPRECEP ÖZCAN% 2,9121
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,7573
BBPATİLLA SÖYLEM% 1,0845
SAADET PARTİSİHÜSEYİN GÜNDÜZ% 0,2611
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 88,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 38,43387
MHPMUHLİS YAVUZ% 36,05363
CHPMESUT ÖZKUL% 25,52257
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 62,13
Katılım Oranı : % 86,47


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 65,1230.576
AK PARTİAKIN KAMACI% 16,167.588
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 8,914.184
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 4,812.259
DİĞER% 4,352.044
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,54252
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,1152
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 90,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 32,811.306
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,671.022
MHPNEDİM BARS% 21,25846
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,72347
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,21327
DİĞER% 3,24129
BTPZELİHA GÜLEN% 0,083
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 75,76
Katılım Oranı : % 85,57


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 41,432.817
DPBÜLENT TÜRKER% 21,261.446
MHPSEDAT BALKI% 16,491.121
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,91.081
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,34227
DİĞER% 1,53104
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,043
BTPENDER KARABULUT% 0,011

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:06 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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