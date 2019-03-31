Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

37 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 162Açılan Sandık Oranı : % 95,29Kullanılan Oy : 44.718Geçerli Oy : 43.513Katılım Oranı : % 83,55PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,3816.266MHPDERYA BULUT% 37,0916.140CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,489.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 162
Açılan Sandık Oranı : % 95,29
Kullanılan Oy : 44.718
Geçerli Oy : 43.513
Katılım Oranı : % 83,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,3816.266
MHPDERYA BULUT% 37,0916.140
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,489.348
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,44626
DİĞER% 1,4609
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,61267
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,23102
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,287
TKPBUKET MANAP% 0,1668
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 39,71
Katılım Oranı : % 84,41


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 48,223.498
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 28,22.046
İYİ PARTİRAGIP BERK% 8,82640
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 8,33604
MHPRECEP ÖZCAN% 3,23234
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,96142
BBPATİLLA SÖYLEM% 0,9972
SAADET PARTİSİHÜSEYİN GÜNDÜZ% 0,2619
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 88,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 38,43387
MHPMUHLİS YAVUZ% 36,05363
CHPMESUT ÖZKUL% 25,52257
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 72,06
Katılım Oranı : % 85,97


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 64,8435.088
AK PARTİAKIN KAMACI% 16,58.927
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 9,054.898
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 5,22.814
DİĞER% 3,772.042
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,52282
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,1160
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 90,2


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 32,811.306
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,671.022
MHPNEDİM BARS% 21,25846
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,72347
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,21327
DİĞER% 3,24129
BTPZELİHA GÜLEN% 0,083
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 84,85
Katılım Oranı : % 85,8


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 41,213.135
DPBÜLENT TÜRKER% 21,781.657
MHPSEDAT BALKI% 16,311.241
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,931.212
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,33253
DİĞER% 1,37104
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,054
BTPENDER KARABULUT% 0,011

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:37 Kaynak: AA

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