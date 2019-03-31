Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

6 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 165Açılan Sandık Oranı : % 97,06Kullanılan Oy : 45.605Geçerli Oy : 44.317Katılım Oranı : % 83,72PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,1916.480MHPDERYA BULUT% 37,1716.474CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,469.

Kırklareli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 165
Açılan Sandık Oranı : % 97,06
Kullanılan Oy : 45.605
Geçerli Oy : 44.317
Katılım Oranı : % 83,72


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,1916.480
MHPDERYA BULUT% 37,1716.474
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,469.512
BTPAHMET CAN KAYACI% 1,62720
DİĞER% 1,25554
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,65286
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,27119
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,2297
TKPBUKET MANAP% 0,1775
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 54,41
Katılım Oranı : % 85,12


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 47,374.770
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 30,063.027
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 8,36842
İYİ PARTİRAGIP BERK% 8,15821
MHPRECEP ÖZCAN% 2,95297
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,96197
BBPATİLLA SÖYLEM% 0,9293
SAADET PARTİSİHÜSEYİN GÜNDÜZ% 0,2222
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 55,56
Katılım Oranı : % 89,55


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 40,15487
MHPMUHLİS YAVUZ% 37,59456
CHPMESUT ÖZKUL% 22,18269
BTPNİHAT AKYÜZ% 0,081
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 0
Katılım Oranı : % 0


LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 77,94
Katılım Oranı : % 85,77


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 64,8837.846
AK PARTİAKIN KAMACI% 16,669.716
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 9,135.323
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 5,253.060
DİĞER% 3,452.012
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,53310
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,1163
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 56
Katılım Oranı : % 89,38


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 33,111.306
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 25,911.022
MHPNEDİM BARS% 21,45846
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,8347
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,29327
DİĞER% 2,3392
BTPZELİHA GÜLEN% 0,083
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,031
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 90,91
Katılım Oranı : % 85,93


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 41,333.362
DPBÜLENT TÜRKER% 21,481.747
MHPSEDAT BALKI% 16,691.358
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,891.293
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,27266
DİĞER% 1,28104
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,054
BTPENDER KARABULUT% 0,011

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:51 Kaynak: AA

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