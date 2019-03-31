Kırklareli Son
3 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 166Açılan Sandık Oranı : % 97,65Kullanılan Oy : 46.225Geçerli Oy : 44.763Katılım Oranı : % 84,33PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,3616.724MHPDERYA BULUT% 37,0316.576CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,399.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|55.870
|Açılan Sandık
| :
|166
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,65
|Kullanılan Oy
| :
|46.225
|Geçerli Oy
| :
|44.763
|Katılım Oranı
| :
|% 84,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 37,36
|16.724
|MHP
|DERYA BULUT
|% 37,03
|16.576
|CHP
|MEHMET TUNA SOYKAN
|% 21,39
|9.574
|BTP
|AHMET CAN KAYACI
|% 2,13
|953
|SAADET PARTİSİ
|MİTHAT ÖZDEMİR
|% 0,76
|342
|DİĞER
|% 0,58
|261
|DSP
|SUAT BAHÇEKAPILI
|% 0,31
|141
|VATAN PARTİSİ
|HALİL GÖÇEN
|% 0,25
|114
|TKP
|BUKET MANAP
|% 0,17
|78
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BABAESKİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 79,41
|Katılım Oranı
| :
|% 84,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH HACI
|% 46,6
|6.768
|AK PARTİ
|MUSTAFA BUYUR
|% 30,83
|4.478
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 8,27
|1.201
|İYİ PARTİ
|RAGIP BERK
|% 7,97
|1.157
|MHP
|RECEP ÖZCAN
|% 3,34
|485
|BTP
|GÜRAY ALTINTAŞ
|% 1,85
|269
|BBP
|ATİLLA SÖYLEM
|% 0,92
|133
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN GÜNDÜZ
|% 0,22
|32
|DİĞER
|% 0,01
|1
DEMİRKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 38,38
|869
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 36,4
|824
|CHP
|MESUT ÖZKUL
|% 24,69
|559
|DİĞER
|% 0,44
|10
|BTP
|NİHAT AKYÜZ
|% 0,09
|2
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 95,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 55,04
|262
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 43,49
|207
|SAADET PARTİSİ
|ZAHİDE TANK
|% 0,84
|4
|MHP
|AYCAN ELMAZ
|% 0,63
|3
LÜLEBURGAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,12
|Katılım Oranı
| :
|% 85,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 64,66
|45.679
|AK PARTİ
|AKIN KAMACI
|% 17,01
|12.015
|MHP
|ARMAĞAN AYYILDIZ
|% 9,21
|6.508
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KALECİK
|% 5,1
|3.605
|DİĞER
|% 3,31
|2.341
|SAADET PARTİSİ
|KENAN APAYDIN
|% 0,6
|421
|BTP
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|% 0,11
|80
PEHLİVANKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AÇIKEL
|% 52,56
|637
|CHP
|ABDURRAHMAN ÖNTÜRK
|% 47,03
|570
|MHP
|SEMRA ÖNEN
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|ENES DUMAN
|% 0,08
|1
|BTP
|YENAL ARMAN
|% 0,08
|1
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 92
|Katılım Oranı
| :
|% 88,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 33,61
|2.179
|CHP
|MÜNİR ÇAPKUR
|% 26,67
|1.729
|MHP
|NEDİM BARS
|% 21,61
|1.401
|DSP
|MUSTAFA CİNGÖZ
|% 8,9
|577
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAPILI
|% 8,27
|536
|DİĞER
|% 0,71
|46
|SAADET PARTİSİ
|GÜNER AYDIN
|% 0,14
|9
|BTP
|ZELİHA GÜLEN
|% 0,09
|6
VİZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 86,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 39,96
|3.580
|DP
|BÜLENT TÜRKER
|% 22,47
|2.013
|MHP
|SEDAT BALKI
|% 17,24
|1.544
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ KORKMAZ
|% 15,84
|1.419
|İYİ PARTİ
|HARUN KIYAR
|% 3,17
|284
|DİĞER
|% 1,18
|106
|SAADET PARTİSİ
|KENAN KÖSTEKÇİ
|% 0,08
|7
|BTP
|ENDER KARABULUT
|% 0,06
|5
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:52 Kaynak: AA
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