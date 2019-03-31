Kırklareli Son
2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 167Açılan Sandık Oranı : % 98,24Kullanılan Oy : 46.539Geçerli Oy : 44.978Katılım Oranı : % 84,43PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,2516.756MHPDERYA BULUT% 37,1916.726CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,369.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|170
|Toplam Seçmen
| :
|55.870
|Açılan Sandık
| :
|167
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 98,24
|Kullanılan Oy
| :
|46.539
|Geçerli Oy
| :
|44.978
|Katılım Oranı
| :
|% 84,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|MEHMET SİYAM KESİMOĞLU
|% 37,25
|16.756
|MHP
|DERYA BULUT
|% 37,19
|16.726
|CHP
|MEHMET TUNA SOYKAN
|% 21,36
|9.606
|BTP
|AHMET CAN KAYACI
|% 2,24
|1.008
|SAADET PARTİSİ
|MİTHAT ÖZDEMİR
|% 0,83
|372
|DİĞER
|% 0,36
|161
|DSP
|SUAT BAHÇEKAPILI
|% 0,34
|153
|VATAN PARTİSİ
|HALİL GÖÇEN
|% 0,26
|118
|TKP
|BUKET MANAP
|% 0,17
|78
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
BABAESKİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 82,35
|Katılım Oranı
| :
|% 84,97
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDULLAH HACI
|% 46,51
|7.007
|AK PARTİ
|MUSTAFA BUYUR
|% 30,9
|4.655
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|AHMET MÜNÜR BEDERLİ
|% 8,34
|1.257
|İYİ PARTİ
|RAGIP BERK
|% 7,89
|1.188
|MHP
|RECEP ÖZCAN
|% 3,34
|503
|BTP
|GÜRAY ALTINTAŞ
|% 1,89
|285
|BBP
|ATİLLA SÖYLEM
|% 0,91
|137
|SAADET PARTİSİ
|HÜSEYİN GÜNDÜZ
|% 0,22
|33
|DİĞER
|% 0,01
|1
DEMİRKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP GÜN
|% 38,38
|869
|MHP
|MUHLİS YAVUZ
|% 36,4
|824
|CHP
|MESUT ÖZKUL
|% 24,69
|559
|DİĞER
|% 0,44
|10
|BTP
|NİHAT AKYÜZ
|% 0,09
|2
KOFÇAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 95,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ZİYA KARATAŞ
|% 55,04
|262
|CHP
|MEHMET BALCI
|% 43,49
|207
|SAADET PARTİSİ
|ZAHİDE TANK
|% 0,84
|4
|MHP
|AYCAN ELMAZ
|% 0,63
|3
LÜLEBURGAZ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96,69
|Katılım Oranı
| :
|% 86,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MURAT GERENLİ
|% 64,62
|47.042
|AK PARTİ
|AKIN KAMACI
|% 16,94
|12.331
|MHP
|ARMAĞAN AYYILDIZ
|% 9,18
|6.683
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA KALECİK
|% 5,13
|3.732
|DİĞER
|% 3,43
|2.496
|SAADET PARTİSİ
|KENAN APAYDIN
|% 0,59
|431
|BTP
|MEHMET HAKAN AKKUŞ
|% 0,12
|84
PEHLİVANKÖY
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HÜSEYİN AÇIKEL
|% 52,56
|637
|CHP
|ABDURRAHMAN ÖNTÜRK
|% 47,03
|570
|MHP
|SEMRA ÖNEN
|% 0,25
|3
|SAADET PARTİSİ
|ENES DUMAN
|% 0,08
|1
|BTP
|YENAL ARMAN
|% 0,08
|1
PINARHİSAR
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 96
|Katılım Oranı
| :
|% 88,4
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İHSAN TALAY
|% 33,6
|2.254
|CHP
|MÜNİR ÇAPKUR
|% 26,64
|1.787
|MHP
|NEDİM BARS
|% 21,52
|1.444
|DSP
|MUSTAFA CİNGÖZ
|% 8,87
|595
|İYİ PARTİ
|MEHMET KAPILI
|% 8,47
|568
|DİĞER
|% 0,69
|46
|SAADET PARTİSİ
|GÜNER AYDIN
|% 0,13
|9
|BTP
|ZELİHA GÜLEN
|% 0,09
|6
VİZE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 87,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCAN ÖZALP
|% 39,96
|3.580
|DP
|BÜLENT TÜRKER
|% 22,47
|2.013
|MHP
|SEDAT BALKI
|% 17,24
|1.545
|AK PARTİ
|HASAN BASRİ KORKMAZ
|% 15,84
|1.419
|İYİ PARTİ
|HARUN KIYAR
|% 3,17
|284
|DİĞER
|% 1,18
|106
|SAADET PARTİSİ
|KENAN KÖSTEKÇİ
|% 0,09
|8
|BTP
|ENDER KARABULUT
|% 0,06
|5
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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