Son Dakika Haberleri: Kırklareli Son

Kırklareli Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 170Toplam Seçmen : 55.870Açılan Sandık : 167Açılan Sandık Oranı : % 98,24Kullanılan Oy : 46.539Geçerli Oy : 44.978Katılım Oranı : % 84,43PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,2516.756MHPDERYA BULUT% 37,1916.726CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,369.

Kırklareli Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 170
Toplam Seçmen : 55.870
Açılan Sandık : 167
Açılan Sandık Oranı : % 98,24
Kullanılan Oy : 46.539
Geçerli Oy : 44.978
Katılım Oranı : % 84,43


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MEHMET SİYAM KESİMOĞLUMEHMET SİYAM KESİMOĞLU% 37,2516.756
MHPDERYA BULUT% 37,1916.726
CHPMEHMET TUNA SOYKAN% 21,369.606
BTPAHMET CAN KAYACI% 2,241.008
SAADET PARTİSİMİTHAT ÖZDEMİR% 0,83372
DİĞER% 0,36161
DSPSUAT BAHÇEKAPILI% 0,34153
VATAN PARTİSİHALİL GÖÇEN% 0,26118
TKPBUKET MANAP% 0,1778
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

BABAESKİ

Açılan Sandık Oranı : % 82,35
Katılım Oranı : % 84,97


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDULLAH HACI% 46,517.007
AK PARTİMUSTAFA BUYUR% 30,94.655
AHMET MÜNÜR BEDERLİAHMET MÜNÜR BEDERLİ% 8,341.257
İYİ PARTİRAGIP BERK% 7,891.188
MHPRECEP ÖZCAN% 3,34503
BTPGÜRAY ALTINTAŞ% 1,89285
BBPATİLLA SÖYLEM% 0,91137
SAADET PARTİSİHÜSEYİN GÜNDÜZ% 0,2233
DİĞER% 0,011
DEMİRKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,08


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP GÜN% 38,38869
MHPMUHLİS YAVUZ% 36,4824
CHPMESUT ÖZKUL% 24,69559
DİĞER% 0,4410
BTPNİHAT AKYÜZ% 0,092
KOFÇAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 95,44


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZİYA KARATAŞ% 55,04262
CHPMEHMET BALCI% 43,49207
SAADET PARTİSİZAHİDE TANK% 0,844
MHPAYCAN ELMAZ% 0,633
LÜLEBURGAZ

Açılan Sandık Oranı : % 96,69
Katılım Oranı : % 86,07


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMURAT GERENLİ% 64,6247.042
AK PARTİAKIN KAMACI% 16,9412.331
MHPARMAĞAN AYYILDIZ% 9,186.683
İYİ PARTİMUSTAFA KALECİK% 5,133.732
DİĞER% 3,432.496
SAADET PARTİSİKENAN APAYDIN% 0,59431
BTPMEHMET HAKAN AKKUŞ% 0,1284
PEHLİVANKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN AÇIKEL% 52,56637
CHPABDURRAHMAN ÖNTÜRK% 47,03570
MHPSEMRA ÖNEN% 0,253
SAADET PARTİSİENES DUMAN% 0,081
BTPYENAL ARMAN% 0,081
PINARHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 96
Katılım Oranı : % 88,4


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİHSAN TALAY% 33,62.254
CHPMÜNİR ÇAPKUR% 26,641.787
MHPNEDİM BARS% 21,521.444
DSPMUSTAFA CİNGÖZ% 8,87595
İYİ PARTİMEHMET KAPILI% 8,47568
DİĞER% 0,6946
SAADET PARTİSİGÜNER AYDIN% 0,139
BTPZELİHA GÜLEN% 0,096
VİZE

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,11


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCAN ÖZALP% 39,963.580
DPBÜLENT TÜRKER% 22,472.013
MHPSEDAT BALKI% 17,241.545
AK PARTİHASAN BASRİ KORKMAZ% 15,841.419
İYİ PARTİHARUN KIYAR% 3,17284
DİĞER% 1,18106
SAADET PARTİSİKENAN KÖSTEKÇİ% 0,098
BTPENDER KARABULUT% 0,065

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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