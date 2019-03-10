Son Dakika Haberleri: Kırklareli Süper Amatör Ligi: Lüleburgazspor: 0 - Vizespor: 0

Kırklareli Süper Amatör Ligi: Lüleburgazspor: 0 - Vizespor: 0

55 dakika önce

Kırklareli Süper Amatör Ligi'nde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Lüleburgazspor ile Vizespor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Kırklareli Süper Amatör Ligi: Lüleburgazspor: 0 - Vizespor: 0, System.String[]
Kırklareli Süper Amatör Ligi'nde zirve mücadelesini yakından ilgilendiren Lüleburgazspor ile Vizespor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Maç sonucuyla birlikte Vizespor 42 puana yükselerek liderliğini korurken, Lüleburgazspor da 37 puana yükseldi. Öte yandan maçta bekçiler görev yaptı.

Hakem Mutlu Çirpan'ın düdüğüyle başlayan zorlu karşılaşmaya Lüleburgazspor baskılı başladı. İlk dakikalardan itibaren önde basarak rakibine alan daraltan Lüleburgazspor 11'inci dakikada tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan serbest vuruşu kullanan Emirhan Edirne'nin vuruşu üstten auta gitti. İki takım futbolcularının birbirlerine zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu maçta dakikalar 16'yı gösterirken saha birden karıştı. Vizespor'da Deniz Sert'in arkadan müdahalesiyle Ergin Fıçıyapan'ın yerde kalması sonucu sahada gergin anlar yaşandı. İki takım futbolcuları arasında arbede yaşanırken hakemin müdahalesiyle gerginlik kavgaya dönüşmedi. Bu sırada tribünlerden de futbolcu Deniz Sert'e yönelik tepkiler geldi. Bu dakikadan sonra ilk yarıda başka bir pozisyon yaşanmadı ve ilk yarı sonucu 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

İkinci da golsüz geçti

Hareketli geçen ilk yarının ardından ikinci yarıya Vizespor daha defansiz bir taktikle çıktı. Lüleburgazspor'un ikinci yarı boyunca gerçekleştirdiği atak girişimleri sonuçsuz kaldı. Maçta zaman zaman yaşanan gerginlikler devam etti. Maçta başka pozisyon olmadı ve müsabaka 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bekçiler ilk kez görev aldı

Öte yandan maç öncesi dikkat çeken detaylardan biri de bekçiler oldu. Müsabakada bekçiler ilk kez görev alarak stada gelen taraftarların üst aramasını gerçekleştirdi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 11:24 Kaynak: İHA

Kırklareli, Lüleburgazspor, Spor
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