"Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı… - Son Dakika
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"Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı…

11.12.2021 12:14

"Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı.

"Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" kapılarını açtı…

İlimizin tanıtımına ve ekonomisine büyük katkı sağlayacak olan, tarım ve hayvancılığın teknoloji ile buluştuğu "Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi, İl Protokolü, üreticilerimiz, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz ve halkımızın birlikte katılımıyla 10 Aralık 2021 Cuma günü Kırklareli Kapalı Pazaryeri ve Fuar Alanında gerçekleşen tören ile kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Vali BİLGİN konuşmasında, her yönüyle bir tarım kenti olduklarını, tarihsel bilgilere göre Avrupa'ya tarımın Kırklareli'nden, Aşağıpınar' dan yayıldığını söyledi. Kentin tarımsal altyapısının her geçen gün geliştiğini ve fuarda stant açan 76 yöresel firmanın da kentin potansiyelini gösterdiğini belirtti. Fuarımızın gelecekte bölgemizin en büyük fuarlarından biri olacağına inandığını söyledi. Vali BİLGİN konuşmasının sonunda fuarın hazırlanmasında ve ilimize kazandırılmasında emeği geçen her kuruma ve kişiye ayrı ayrı teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Eşi İlknur BİLGİN Hanımefendi ve beraberindekilerin birlikte açılış kurdelasını keserek fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Vali BİLGİN ve Hanımefendi beraberindekiler ile birlikte açılışı gerçekleşen "Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı" nda kurulan stantları gezdiler. Firma temsilcilerinden ürünleri hakkında bilgiler aldılar.

10-12 Aralık 2021 tarihlerinde saat 10. 00-22. 00 arasında açık olacak Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarına tüm halkımız davetlidir.

Her şey Kırklareli için…

İlimize hayırlı olsun….

Kaynak: Habermetre
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Kırklareli, 10 Aralık, Tarım, Fuar, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum 'Kırklareli Tarım, Hayvancılık, Gıda Sanayi ve Otomotiv Fuarı' kapılarını açtı… - Son Dakika


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