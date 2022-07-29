Kırklareli'nde hastalıklardan ari işletme çalışmaları - Son Dakika
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Kırklareli'nde hastalıklardan ari işletme çalışmaları

29.07.2022 13:24
Kırklareli'nde hastalıklardan ari işletme çalışmaları

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalıklardan ari işletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü hastalıklardan ari işletme çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 76 işletmede arilik çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Tüberküloz ve brusella hastalıklarından ari olan işletmelerde Tarım ve Orman Bakanlığının tüm programlı aşılama çalışmalarının yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Perakende veya paketleme usulü çiğ süt satışı yapabilmenin ilk şartı sütün üretildiği işletmenin hastalıktan ari işletme sertifikası sahibi olmasıdır. Hayvan hastalıkları ve hayvan hareketleri yönünden kontrol altında olan bu işletmelerimiz, sağlıklı ve güvenilir süt ve süt ürünleri üretimi yanında halk sağlığının korunması hizmeti ile de önem arz etmektedir. 2022 yılı başından bugüne kadar arilik çalışması tamamlanan 76 işletmemizde toplam 22 bin 84 büyükbaş hayvanımız mevcut olup yıl sonu itibarıyla hedefimiz ilimiz genelinde ari işletme sayısını 120'ye ari hayvan sayısını ise 53 bine ulaştırmaktır."

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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde hastalıklardan ari işletme çalışmaları - Son Dakika

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