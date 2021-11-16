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Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

16.11.2021 10:53
Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde Türk Kızılay'ı tarafından kan bağışı çadırı kuruldu.

Personel burada kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. Görevliler tarafından uygun olan kişilerin bağışları kabul edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyaya destek olduklarını söyledi.

Türk Kızılay'ına herkesin destek olması gerektiğini ifade eden Aksoy, şöyle konuştu:

"Bir ünite kanın yaklaşık üç kişiye umut olduğundan yola çıkarak insani görevimizi yapmak adına sağlık durumu elveren müdürlüğümüz çalışanları ve kampüsümüze gelen üreticilerimiz ile gönüllü bağışta bulunduk. Personelimize ve üreticilerimize gösterdikleri duyarlılık için ayrıca teşekkür ediyorum. Dilerim ki duyarlı vatandaşlarımızın bağışlarıyla kan stoğumuz arzu edilen seviyelerde olacaktır."

Kırklareli, Kızılay, Tarım, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli kan bağışında bulundu - Son Dakika


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