Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy arı yetiştiricilerini ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy arı yetiştiricilerini ziyaret etti

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arı yetiştiricilerini ziyaret etti.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, arı yetiştiricilerini ziyaret etti. Aksoy, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar köyünde arı yetiştiriciliği yapan Şevki Uludağ'ı ziyaret ederek, istek ve sıkıntıları dinledi. Arı yetiştiriciliğinin çok önemli olduğunu ifade eden Aksoy, kentteki arı popülasyonunu arttırmak için çalıştıklarını söyledi. Aksoy, arı ürünlerinin üretiminin çeşitlendirilmesi ve markalaşmasının da önemine değindi.

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