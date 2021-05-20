Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, çilek üreticilerini ziyaret etti - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy , çilek üreticilerini ziyaret etti.

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Sedat Peker 6. videoyu yayınladı! Hedefinde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var

Ailesi tarafından katledilen yönetmen Babek Khorramdin'in babasının, daha önce de damadı ile kızını öldürdüğü ortaya çıktı