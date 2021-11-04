Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Aksoy, hastalıktan ari işletmelerde incelemede bulundu - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, hastalıktan ari ve onaylı süt çiftliklerinde inceleme yaptı.

Aksoy, Deveçatağı köyündeki işletmeleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Kırklareli'nin hastalıktan ari işletme ve hayvan sayısında ilk sıralarda yer aldığını belirten Aksoy, 2020 yılı itibarıyla hastalıktan ari hayvan sayısının 45 bin 652 olduğunu söyledi.

Hastalıklardan ari işletmelere 12 milyon 864 bin 375 lira destekleme ödemesi yapıldığını anlatan Aksoy, şöyle konuştu:

"Bu işletmelerden gerek ilimiz gerekse ülkemizin her köşesine yapılan damızlık gebe düve satışları ile kentimiz damızlık merkezi olmaya adım adım yaklaşmaktadır. Hastalıktan ari işletmeler gebe düve satışı, buzağı satışı ve çiğ süt satışında kalite ve güvenilirlik yönünden tercih edilmektedirler."

Aksoy, ari işletmelerin belirli aralıklarda denetlendiğini kaydetti.