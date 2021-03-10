KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti - Son Dakika

KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti

10.03.2021 15:15

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına ilişkin, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisi'nin milletvekiline...

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın CHP'ye katılmasına ilişkin, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisi'nin milletvekiline 'Buyur' diyorsa demek ki ilkelerinden ve prensiplerinden vazgeçmiş durumdalar." dedi.

Sarıgül, Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Halil Kahraman'ı ziyaret etti. Kooperatif binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sarıgül, milletvekili transferini etik bulmadıklarını belirtti. Bir siyasi partiden seçilen milletvekilinin döneminin sonuna kadar partisinde kalması gerektiğini vurgulayan Sarıgül, "Koskocaman bir siyasi parti, farklı yapıda olan, farklı noktada olan, farklı düşüncelerde olduğunu iddia eden bir siyasi parti, Saadet Partisinin milletvekiline 'buyur' diyorsa demek ki ilkelerinden ve prensiplerinden vazgeçmiş durumdalar. Şayet görüş ve düşüncelerinde ayrılık olduysa o vatandaştan almış olduğu oyları parlamentoya iade etmesi lazım ve istifa etmesi lazım." dedi.

"Bir siyasi partiden seçilip başka bir siyasi partiye gitme mantığı Türkiye Değişim Partisinin mantığı değildir" diyen Sarıgül, siyasetin etik kurallara uygun yapılması gerektiğini ifade etti.

Milletvekili Cihangir İslam ile CHP'yi eleştiren Sarıgül, "Hele hele Saadet Partisinden seçilen bir arkadaşın, başka bir siyasi partiye geçmesi, tam farklı görüşlerde olan geçmiş yıllara baktığınız zaman, herkesin görüşlerine saygı duyuyoruz. Bir taraf 'Anya' diyor, bir taraf 'Konya' diyor, bir noktada buluşuyorlarsa demek ki bazı siyasi partilerde ne ilke kalmış ne prensip kalmış ne de kurallar kalmış." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Cumhur İttifakı'na katılacağınız yönündeki iddiaları nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusu üzerine Sarıgül, "Hiçbir zaman öyle bir iddia olmadı çünkü biz demokratik parlamenter sistemi savunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, ardından Muhtarlar Derneği, Ticaret ve Sanayi Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Gaziler Dayanışma Derneği ile esnaf ziyaretlerinde bulundu.

KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Cihangir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı         
20:01
Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı         
19:21
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur         
19:15
Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor         
18:20
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:07:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, Kırklareli'nde STK temsilcilerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei