KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bayramlaştı - Son Dakika
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KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bayramlaştı

10.07.2022 18:50
KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bayramlaştı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bir araya geldi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partililerle bir araya geldi.

Sarıgül, Kırklareli'nde parti binasında düzenlenen bayramlaşma programında, bayramın huzur, barış, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini temenni etti.

Türk milletinin birlik ve beraberliğini kaybetmemesi gerektiğini ifade eden Sarıgül, partilerinin milletin mutlu, devletin güçlü olması için var olduğunu kaydetti.

Sarıgül, "Ülkemizde varlık olsun, huzur olsun, bereket olsun istiyoruz. Türkiye Değişim Partisi varlığı savunan bir siyasi parti. Türkiye Değişim Partisi bereketi ve merhameti savunan bir siyasi parti. Bizim çizgimiz sevgi çizgisidir, bizim çizgimiz inanın ki hoşgörü çizgisidir. Sadece bize oy verenlerin partisi değiliz, bize oy vermeyenlerin de haklarını, hukuklarını inşallah korumakla mükellefiz." diye konuştu.

Yunanistan Parlamentosu önünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e çağrıda bulunduğunu anımsatan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Amerika size son derece uzak. 'Siz komşunuz Türkiye ile dostluk ilişkilerinizi iyi bir noktaya çevirin' dedim ve Sayın Miçotakis'e 'Barışı arzu edin, siyasetin görevi silah değil, barıştır. Amerika'dan ve NATO'dan medet ummayın, siz komşunuz Türkiye ile iyi geçinin' çağrısında bulundum ve atalarımızın, dedelerimizin, ecdadımızın bize bıraktığı ay yıldızlı bayrağı Yunanistan Parlamentosu'nun önünde onurla ve gururla açtım. Orada ben barış çağrısında bulundum."

Her zaman barıştan yana olduklarını dile getiren Sarıgül, "NATO'nun Yunanistan'da orantısız bir şekilde silahlanmasını doğru bulmuyoruz. NATO'nun, üyesi ülkelere eşit olarak davranması lazım." ifadesini kullandı.

Sarıgül, daha sonra Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevi önünde af çağrısında bulundu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bayramlaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililerle bayramlaştı - Son Dakika
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