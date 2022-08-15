Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama Açıklaması

15.08.2022 11:50
Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama Açıklaması

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta son derece geliştiğini söyledi.

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Kırklareli'nin tarım ve hayvancılıkta son derece geliştiğini söyledi.

Altıntel, AA muhabirine, ilde 200 binden fazla büyükbaş, 400 binden fazla küçükbaş hayvan yetiştirildiğini bildirdi.

Kentte hastalıktan ari 124 işletmenin bulunduğunu ifade eden Altıntel, 1 milyon 200 bin dekar buğday, 900 bin ayçiçeği, 850 bin dönüm arpa, 100 bin dönüm mısır ekilişinin gerçekleştiğini kaydetti.

Kentteki tarım ve hayvancılığın inanılmaz derecede geliştiğini dile getiren Altıntel, "5 yıl içerisinde 'saklı bahçe' Kırklareli Türkiye'ye açılacak. Tarım ve hayvancılık Kırklareli'nin geleceği." dedi.

Altıntel, tüm yatırımcıları kente davet etti.

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Kaynak: AA

Turhan Altıntel, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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