Kentte hastalıktan ari 124 işletmenin bulunduğunu ifade eden Altıntel, 1 milyon 200 bin dekar buğday, 900 bin ayçiçeği, 850 bin dönüm arpa, 100 bin dönüm mısır ekilişinin gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Turhan Altıntel, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Altıntel'den tarım ve hayvancılığa ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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