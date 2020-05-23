Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık'tan bayram mesajı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, Ramazan Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunun yaşandığını bildirdi.

Ramazan Bayramı'nın insanlığa barış, huzur ve refah getirmesi temennisinde bulunan Ilık, bayramlarda kırgınlıkların, küskünlüklerin, düşmanlıkların sona ermesi gerektiğini ifade etti.

Bayramlarda birlik ve beraberliğin ön planda tutulması gerektiğini belirten Ilık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Acılar ne kadar büyük olursa olsun Türkiye'miz, dünyada ve ülkemizde barışın, huzurun, güvenin ve istikrarın tesisi amacıyla gösterdiği gayreti bundan sonra da gösterecektir. Aziz devletimize bu konuda güvenimiz ve inancımız sonsuzdur.

Mutluluk, huzur, sevgi, saygı, dostluk, barış ve hoşgörünün pekişmesine sebep olan, insanı insan yapan değerlerin yaşanmasına ve paylaşılmasına fırsat yaratan bayramların, toplum hayatında eşsiz yeri vardır. Bayramların, insanlara iyi davranmayı, güzel ahlakı, küçüklerimizi sevindirmeyi, büyüklerimize saygıyı ve onları ihmal etmemeyi hatırlatan yönünü unutmamalıyız."