Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ilık, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası ???????Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, Anadolu Ajansının dünyanın önde gelen ajanslarından olduğunu bildirdi.

AA'nın 6 Nisan 1920 tarihinde, Milli Mücadele'nin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığı tüm dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten AA, ülkemizde olan biteni bize ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansının bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettireceğine, ülkemizin sesi olmayı sürdüreceğine inanıyorum.

Bu vesileyle, bugüne kadar doğru haberin insanlara ulaşması için canla başla çalışmalarından dolayı Anadolu Ajansının 101. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılı nice yıllar diliyorum."