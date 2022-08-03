Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika
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Kırklareli'nden kısa kısa

03.08.2022 09:34
Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Bulgaristan'ın Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov'ı kabul etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Bulgaristan'ın Stara Zagora Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oleg Stoilov'ı kabul etti.

Ziyarette Ilık ve Stoilov iki ülkede yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüştü.

Ilık, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tüm yerli ve yabancı yatırımcıları kente yatırım yapmaya beklediklerini söyledi.

Kırklareli'nin kalkınmasında öncü kuruluş olmak hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Ilık, şöyle devam etti:

"Bu bağlamda hem ekonomik büyüme hem de insani gelişim için pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Sanayisinin yanı sıra Kırklareli, eğitimli insan kaynağı, verimli toprakların getirdiği kaliteli tarım ve hayvancılık ürünleri, turizm imkanları ile Türkiye'de ekonomik gelişimini sürekli arttıran iller arasında yer alıyor. Coğrafi konumu ve güçlü enerji altyapısı ilimizi yatırım için ön plana çıkarırken gelişmiş ulaşım altyapısı bizi dünyaya daha da yaklaştırıyor. Oda olarak tüm bu alanlarda girişimcilerimizi desteklemeye gayret ediyoruz."

Çiftçilere tasarruflu su kullanımı eğitimi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada kısıtlı olan tatlı su kaynaklarını doğru yöntemlerle kullanılması amacıyla eğitimler düzenliyor.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ve personeli, Kofçaz ilçesine bağlı Kocatarla köyünde çiftçilere yönelik eğitim verdi.

Aksoy, suyun tasarruflu ve doğru kullanılmasının, sürdürebilir tarım için önem taşıdığını söyledi.

Tüm çiftçilere eğitim verileceğini ifade eden Aksoy, çiftçilerin su kaynaklarını doğru kullanması gerektiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nden kısa kısa - Son Dakika

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