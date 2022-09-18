Gaziler Günü'ne doğru - Son Dakika
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Gaziler Günü'ne doğru

18.09.2022 13:24
Gaziler Günü'ne doğru

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında, kahraman gazilerin milli birlik ve beraberliğin teminatı olduğunu bildirdi.

Gazilerin, ülkenin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihe altın sayfalar yazdırdığını aktaran Ilık, vatanını ve kutsal saydığı değerleri korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmediğini kaydetti.

Gazilerin, ülkenin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleri olduğunu belirten Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Şanlı tarihi boyunca, tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edinen aziz milletimiz, bu uğurda şehit ve gazi olmayı büyük bir onur ve gurur kaynağı saymış, bu fedakarlığın karşılığında girdiği her mücadeleden zaferle çıkmıştır. Var olduğu günden bu yana, vatanını ve değerlerini canından aziz bilmiş, varlığına yönelen tehditlere karşı her türlü güçlüğe göğüs gererek, omuz omuza mücadele etmeyi ilke edinmiş bir milletin mensupları olarak, şehit aileleri ve gazilerimiz için her zaman daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla büyük ve güçlü Türkiye'yi imar ediyoruz.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilik mertebesi ile şereflenmiş gazilerimize de sağlıklı, uzun ömürler diliyorum."

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Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziler Günü'ne doğru - Son Dakika

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