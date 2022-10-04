KTSO ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu - Son Dakika
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KTSO ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu

04.10.2022 09:26
KTSO ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulundu

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ihtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımda bulundu.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) ihtiyaç sahibi öğrencilere ayni yardımda bulundu.

KTSO Başkanı Soner Ilık, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan'ı makamında ziyaret ederek, hazırlanan ayni yardım kartlarını teslim etti.

Ilık, yaptığı konuşmada, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) vasıtasıyla her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere düzenli olarak yapılan yardımların bu yılda gerçekleştirildiğini söyledi.

Okuyan, araştıran, geleceğe dair hedefleri olan nesiller yetiştirmek için ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olduklarını ifade eden Ilık, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin yarınları da o kadar güvende ve aydınlık olacaktır. Toplumların huzurlu, güvenli ve refah içinde yaşaması ancak bu şekilde mümkündür." diye konuştu.

Okul, veli ve öğretmen arasında samimi ve güvene dayalı bir iletişimin kurulmasının çocuklara çok önemli katkılar sağlayacağına inandığını dile getiren Ilık, öğrencilerin de sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak kendilerini yetiştirme hedefiyle başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.

Kalkan da, eğitime yapılan yardımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Hüseyin Kalkan, Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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