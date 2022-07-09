Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu - Son Dakika
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Trakya'da Kurban Bayramı coşkusu

09.07.2022 06:52

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Kurban Bayramı namazı dolayısıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da vatandaşlar camileri doldurdu.

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda bayram namazını kıldı.

Eski Cami'de ise bayram namazı vaktinden önce gelerek saf tutan cemaat dua edip bayram namazını bekledi.

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, namazını 2. Bayezid Camisi'nde kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Namazı Edirnelilerin yanı sıra yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sınır kapılarından yurda giren bazı gurbetçiler de eda etti.

Kırklareli ve Tekirdağ

Osmanlı'nın Trakya'daki ilk mirası Hızırbey Camisi'nde bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde saf tuttu.

Bazı vatandaşlar yoğunluk nedeniyle bayram namazını cami avlusunda kıldı.

İl Müftüsü Yusuf Eviş, vaazında, bayramların birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığını söyledi.

Bayramlarda küskünlüklerin sona ermesi gerektiğini ifade eden Eviş, bu özel günlerin değerlendirilmesinin önemine işaret etti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Tekirdağ'da ise vatandaşlar bayram namazı dolayısıyla başta tarihi Rüstempaşa Cami olmak üzere tüm camileri doldurdu.

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Kaynak: AA

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