Kırklareli Ülkü Ocakları, Çakıroğlu'nu andı - Son Dakika

Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Kırklareli İl Başkanlığınca düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Ülkü Ocakları Kırklareli Başkanlığı tarafından Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü'nde program düzenlendi.

Kampüs girişinde toplanan grup, Çakıroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu pankart ile rektörlük binasına yürüdü.

Burada basın açıklamasını okuyan Ülkü Ocakları Üniversite Birim Başkanı Doğukan Korkmaz, acılarının dün gibi taze olduğunu söyledi.

Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade eden Korkmaz, "Dün olduğu gibi bugün de devletimizin bekası ve milletimizin birliği için mücadelemiz devam edecektir." dedi.

Grup daha sonra kampüs içerisindeki camiye giderek Çakıroğlu için düzenlenen mevlit programına katıldı.