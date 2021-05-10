Kırklareli UMKE, mobil şişirilebilir çadır ünitesinin kurulumu için eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi - Son Dakika

Kırklareli Sağlık Müdürlüğü Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tıbbi uç nokta amaçlı kullanılacak mobil şişirilebilir çadır ünitesi kurulumu için eğitim ve tatbikat gerçekleştirdi.

112 Komuta Merkezi bahçesinde düzenlenen eğitim ve tatbikatta ekip, 8 yataklı 76 metrekarelik çadır ünitesini kısa sürede hazır hale getirdi.

UMKE ekibinden Selin Telo, AA muhabirine Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen iki çadır ünitesinin kurulumunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çadır ünitelerinin afet ve acil durumlarda hizmet vereceğini ifade eden Telo, "Bir ünitenin içerisinde 8 yatak bulunmakta, 2'si acil müdahale, 6'sı genel müdahale amaçlı kullanılıyor. İçerisinde bir hastanede olması gereken asgari tüm malzemeler bulunmakta. Şuan da bunun eğitimi UMKE personelimizce gerçekleştiriyoruz. Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

UMKE görevlisi Eda Sağlam da, deprem, sel gibi afet durumlarında çadır ünitelerinin çok önemli olduğunu ifade etti.