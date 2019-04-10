Kırklareli Üniversitesi 3. Kariyer Fuarı

Kırklareli
Üniversitesi (KLÜ) 3. Kariyer Fuarı başladı.
KLÜ, Kırklareli Valiliği ve Trakya
Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen iş birliği protokolü kapsamında Kayalı
Kampüsü'nde düzenlenen etkinlikte, 40'a yakın firmanın temsilcisi öğrencilere çalışmalarını tanıttı.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, burada yaptığı konuşmada, bugün ülkelerin gelişmesi için en önemli etkenin eğitim olduğunu söyledi.
Gençlerin doğru eğitilmesi gerektiğini ifade eden Bilgin, Kırklareli'nde birçok işletmenin bünyesinde çalıştırmak için işçi aradığını vurguladı.
Kariyer fuarlarının önemine değinen Bilgin, "Bu tür fuarlarda iş arayan insanlar ile işçi arayan insanları buluşturmuş oluyoruz. Bu nedenle de bu fuarlar istihdam açısından çok önemli. OSB
'de birçok tesisin işçi aradığını görüyoruz. Ancak herkes masabaşında çalışmak istiyor. Ben 20 yıldır devlet içerisinde, 2 yıl da özel sektörde görev aldım ancak bu masabaşının ne olduğunu halen anlamış değilim. Biri bana bunu izah ederse iyi olur." diye konuştu.
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
de fuara her yıl katılımcı sayısının arttığını kaydetti.
Bu tür etkinliklerle öğrencilerin iş hayatına atılmalarının kolaylaştığını belirten Şengörür, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin
ise öğrencilerin geleceği açısından faaliyetler yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Üniversite ile sanayi iş birliğinin önemine değinen Şahin, üniversitelerdeki kariyer merkezlerinin çok önemli olduğunu ifade etti.
Konuşmaların ardından, Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında, öğrencilerin OSB'de staj yapabilmeleri için iş birliği protokolü imzalandı.
İmza töreninin ardından Vali Bilgin
ve beraberindekiler fuarın açılışını gerçekleştirerek stantları ziyaret etti.