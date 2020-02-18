Kırklareli Üniversitesi 39 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli Üniversitesi 39 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor - KIRKLARELİ - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi 39 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor - KIRKLARELİ

7 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), akademik eğitim için 39 ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), akademik eğitim için 39 ülkeden gelen yabancı uyruklu öğrencilere ev sahipliği yapıyor.

2007 yılında kurulan, 11 fakülte, 7 meslek yüksekokulu, 3 yüksekokul, 3 enstitü, uygulama ve araştırma merkezleri ile eğitim veren üniversite, uluslararası öğrencilerin ilk tercihleri arasında yerini alıyor.

Akademik hayatına 6 bin 152 öğrenciyle başlayan üniversite, 13 yılda 23 bin 600 öğrenciye ulaştı.

2015-2016 akademik yılında ilk kez uluslararası öğrenci alan KLÜ, 5 yılda yabancı öğrenci oranını yüzde 6'ya yükseltti.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitenin uluslararası öğrencilerin de ilk tercihleri arasına girdiğini söyledi.

Göreve geldiği günden itibaren uluslararası öğrenci sayısının artması için çaba harcadığını belirten Şengörür, "Uluslararası öğrenci sayımız son 5 yılda yüzde 171 artış gösterdi. Üniversitemiz 39 ülkeden 1493 öğrenciyi ağırlıyor." dedi.

Şengörür, eğitim kalitesi dolayısıyla tercih edilir üniversiteler arasında yerlerini aldıklarını ifade etti.

Uluslararası öğrencilerin üniversiteleri araştırdıklarını anlatan Şengörür, "Öğrenciler internet sayfamızdan detaylı bilgilere ulaşıyor. Eğitim ve akademik kadromuz onları tatmin ediyor. Endonezyalı öğrenci sayısının artmasına stratejik olarak önem vermekteyiz. Endonezya'da ciddi iş birliklerimiz var." diye konuştu.

"Eğitim kalitesi yüksek"

Kazak öğrenci Begila Myrzagaliyeva ise başka kültürleri tanımak, dil öğrenmek için Türkiye'yi tercih ettiğini dile getirdi.

Türkiye'de kendini geliştirmek istediğini vurgulayan Myrzagaliyeva, "Türkiye'de insanlar sıcak kanlı. Eğitim kalitesi yüksek. Bunları düşünerek hareket ettim. Kazakistanlı olduğumu söylediğimde 'biz kardeş ülkeyiz' diyorlar. Ülkeme dönünce 'Türk insanı bana yardım etti, biz kardeş ülke olduğumuzdan dolayı birbirimizi unutmamalıyız' diyeceğim." ifadelerini kullandı.

Haitili Musa Negriel ise sağlık yöneticiliği eğitimi için geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Suriyeli öğrenci Kais Al Hasrom da yazılım mühendisliği eğitimi almak amacıyla Kırklareli'ni tercih ettiğini kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi 39 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor - KIRKLARELİ

Kırklareli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Reuters: Volkswagen, Türkiye'deki fabrika yatırımını bir kez daha erteledi
Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü'nden Gezi Parkı davası yorumu: Sevinçliyiz AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 18:51:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırklareli Üniversitesi 39 ülkeden öğrenciye ev sahipliği yapıyor - KIRKLARELİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]