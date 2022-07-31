Üniversite adaylarına Kırklareli Üniversitesi'nden davet

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, öğrencileri Kırklareli Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya davet etti.

Rektör Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite tercihi yapacak olan aday öğrencilerin tercihlerini Kırklareli Üniversitesi'nden yana kullanmasını istedi.

Kırklareli Üniversitesi'nin öğrencilerle birlikte büyük bir aile olduğunu ifade eden Şengörür, öğrencilerin de destekleri ile sürekli iyileşme şiarıyla üniversiteyi her gün biraz daha ileriye taşımak için çalıştıklarını belirtti.

Öğrencilerin üniversite seçme sürecinde en doğru ve en güzel kararı vermeleri gerektiğini aktaran Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

"2007 yılında kurulan Kırklareli Üniversitesi 12 fakültesi, 3 enstitüsü, 1 yüksekokulu, 7 meslek yüksekokulu, 1 devlet konservatuvarı ve 16 uygulama ve araştırma merkezi ile ülkemizin genç ve dinamik üniversitelerinden biridir. Deneyimli akademik kadrosu ve özveriyle çalışan idari personele sahip. Şüphesiz öğrencilerimiz ilgi alanları ve becerileri doğrultusunda en doğru tercihi yapmaları, kendileri ve aileleri için yeni bir hayat inşa etmede önemli olduğu kadar, ülkemizin geleceği ve aydınlık yarınlarımız için de önemlidir. İşte bu noktada, Trakya'nın en huzurlu, güvenli ve öğrenci dostu şehrinde bulunan Kırklareli Üniversitesinin, öğrencilerin nitelik sahibi birer çalışan olmasında ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmesinde doğru tercih olduğunu ifade etmek istiyorum. Öğrencilerimizin tercihlerinin ülkemiz için kendileri ve aileleri için hayırlı olmasını diliyor ve öğrencilerimizi Kırklareli Üniversitesi ailesinin bir mensubu olmaya davet ediyorum."