KLÜ Rektörü Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerini tercih eden öğrencilere teşekkür etti.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, üniversitelerinin nitelikli kadrosuyla birlikte fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının üst düzey imkanlara sahip olduğunu belirtti.

En yeni teknolojilerle donatılmış laboratuvarlar ve dersliklerde eğitim verdiklerini ifade eden Şengörür, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de öğrencilerin gelişimlerini öncelediklerini bildirdi.

KLÜ'nün Türkiye'nin yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden olduğunu aktaran Şengörür, şunları kaydetti:

"Kariyerinize ve geleceğinize yön verirken üniversitemizi tercih etiğiniz için sizleri kutluyor, bizlere güvendiğiniz için de canı gönülden teşekkür ediyorum. Hayatınızın unutulmaz yıllarını yaşayacağınız üniversite yolculuğunuzda nitelikli akademik ve idari kadromuz ile daima yanınızda olacağız, siz kıymetli öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için gayret göstereceğiz. Sizin için çalışmaya, başarmaya ve sizlerle güçlenmeye devam edeceğiz. Ülkemizi daha müreffeh yarınlara birlikte taşıyacağız."