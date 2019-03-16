Son Dakika Haberleri: Kırklareli Üniversitesi Rektörü'nden Yeni Zelanda Açıklaması

Kırklareli Üniversitesi Rektörü'nden Yeni Zelanda Açıklaması

36 dakika önce

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bülent Şengörür, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü'nden Yeni Zelanda Açıklaması, System.String[]
Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Bülent Şengörür, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde iki camiye yapılan terör saldırısını kınadı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı açıklamada terörün dili, dini ve ırkı olmadığını ifade etti. Yapılan terör saldırılarını kınadığını söyleyen Şengörür "Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye ve camilerde ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan hain terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" dedi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

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