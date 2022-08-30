30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika
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30 Ağustos Zafer Bayramı

30.08.2022 15:06
30 Ağustos Zafer Bayramı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şengörür, mesajında, 30 Ağustos Zaferi'nin 100. yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecan ile yad edildiğini belirtti.

Ülkeyi parçalamak ve Türk milletini esaret altına almak isteyenlere karşı yokluk ve zorluklara rağmen kararlılık, inanç ve azim ile gerçekleştirilen kurtuluş savaşının kahramanlık destanına dönüştüğünü aktaran Şengörür, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin makus talihini değiştiren bu zafer ile Türk milleti hiçbir şekilde vatanın bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve şerefli bir şekilde yaşayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir.

Bu vesile ile Türk silahlı kuvvetlerimizin mensupları ve aziz Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu zaferi bize armağan eden kurtuluş savaşımızın kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için vatanını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

YORUMLAR
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Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü' Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü'
Kaynak: AA

Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 30 Ağustos Zafer Bayramı - Son Dakika
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