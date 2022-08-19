KLÜ'de lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldı - Son Dakika
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KLÜ'de lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldı

19.08.2022 09:37
KLÜ'de lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldı

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldığını bildirdi.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldığını bildirdi.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, adayların Trakya'nın parlayan yıldızı Kırklareli Üniversitesine yoğun ilgi gösterdiklerini belirtti.

5 bin 824 olan kontenjanın, 5 bin 659 öğrenci tarafından tercih edildiğini ifade eden Şengörür, şunları kaydetti:

"Üniversitemizin akademik birimler bazında doluluk oranlarına bakıldığında fakülteler bazında yüzde 93.46, meslek yüksekokulları bazında ise yüzde 99.97 oranına ulaşıldı. Üniversitemiz tüm birimler bazında ise yüzde 97.17 doluluk oranına ulaştı. Tıp Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Turizm Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Babaeski Meslek Yüksekokulu, Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Pınarhisar Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Vize Meslek Yüksekokulu yüzde 100 doluluk oranıyla dikkati çekti."

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Kaynak: AA

Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KLÜ'de lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KLÜ'de lisans ve ön lisans programlarında yüzde 97.17'lik doluluk oranına ulaşıldı - Son Dakika
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