Kırklareli Üniversitesi telekonferansla "Medyada görsel kullanımı" konferansı düzenledi - Son Dakika
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Kırklareli Üniversitesi telekonferansla "Medyada görsel kullanımı" konferansı düzenledi

6 saat önce

Anadolu Ajansı (AA) Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, gazeteciliğin çok zevkli ve önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Kırklareli Üniversitesi telekonferansla

Anadolu Ajansı (AA) Fotoğraf Haberleri Editör Yardımcısı Erhan Sevenler, gazeteciliğin çok zevkli ve önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Sevenler, Kırklareli Üniversitesi Pınarhisar Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümünce telekonferans yöntemiyle düzenlenen "Medyada görsel kullanımı" konferansında yaptığı konuşmada, toplumun büyük bir kesimini etkileyen sıra dışı fotoğrafların çok ilgi gördüğünü belirtti.

İyi bir gazetecinin; tasvir edilirken boynundaki makinası, omuzunda çantası, not defteri ile kaleminin olması gerektiğini ifade eden Sevenler, ayrıca global ya da lokal süreçlere hakim olması gerektiğini kaydetti.

"Biz nehir tersine akarken orada oluyoruz" diyen Sevenler, "Kaza olduğunda orada oluyoruz, doğal afetlerde afet bölgesinde oluyoruz, savaş anında sıcak bölgede oluyoruz. Biz nerede acı, nerede mutlu bir olay var, orada oluyoruz." dedi.

Meslek hayatı boyunca birçok acı ve tatlı olaya şahit olduğunu dile getiren Sevenler, "24 yıldır haber fotoğrafçılığı yapıyorum. Haber, fotoğraf ve görüntüler çok kutsaldır. Olduğu gibi vermen lazım. Bu işi tarafsız bir şekilde yapmalısınız. Haberciliğin tarafsızlığını göstermek lazım. Çektiğiniz fotoğraflar, görseller, baktığınızda inandırıcı olması gerekiyor." diye konuştu.

Gazetecilerin toplumun her kesimiyle iyi geçinmesi, yeri geldiği zaman bukalemun gibi olması gerektiğini vurgulayan Sevenler, şöyle devam etti:

"Gazeteciler genelde ezilenlerin yanında olurlar. Savaş bölgelerinde özellikle çok değişken ve bukalemun gibi olmak lazım. Bir gün bir grupla hareket ediyorsan, yarın muhalif gruplarla da olabilmelisin. Toplumun her kesiminden görüştüğü insanların olması lazım. Herkesle iyi ilişkilerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Gazeteciler doğru yerde, doğru zamanda ve doğru konuyla birleştiğinde ve sanatçılar gibi, enstrümanı olan makinasını iyi kullandığında çok güzel iş çıkarıyor."

Daha sonra savaş bölgelerinde görev yaptığı sırada yaşadığı olayları ve tecrübelerini paylaşan Sevenler, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Anadolu Ajansı, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 01:44 Kaynak: AA


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