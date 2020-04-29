Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaat çalışmaları başlayacak - Son Dakika

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaat çalışmalarının haziran ayında başlayacağını bildirdi.

Minsolmaz, yaptığı yazılı açıklamada, fakültenin örnek bir mimariyle inşa edileceğini bildirdi.

Binanın 15 bin metrekare kapalı alana sahip olacağını, üniversitenin tıp fakültesi ile daha fazla güçleneceğini belirten, Minsolmaz, şunları kaydetti:

"Bu yapı içerisinde 25 derslik, 20 laboratuvar ve 1 konferans salonu yapılmasını planlıyoruz. Zor günlerden geçtiğimiz bu pandemi döneminde, sağlığın, sağlıkçıların, hekimlerimizin ne kadar önemli bir meslek kolu olduğu görülmüştür. Bu yıl Tıp Fakültemize aldığımız öğrencilerimiz, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde öğrenimlerinin ilk aşamasını sürdürmektedirler. Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültemizin inşaatı tamamlandıktan sonra kıymetli öğrencilerimiz, tıp öğrenimlerini ilimizde tamamlayarak, yurdumuzun dört bir yanında hizmet vermek üzere, sağlık ordumuza katılacaklardır."