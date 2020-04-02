Kırklareli Üniversitesinden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimi - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık çalışanları için tek kullanımlık maske üretimine başladı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı açıklamada, sağlık kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak için kurumsal imkanları ile tek kullanımlık maske üretmeye başladıklarını bildirdi.

Üretimlerin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu terzihanesinde yapıldığını ifade eden Şengörür, öğretim görevlilerinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Öğretim görevlilerinin maske ve eldiven takarak üretim yaptığını dile getiren Şengörür, 5 bin maske üretileceğini kaydetti.

Türkiye'nin bu zorlu süreçten en kısa zamanda kurtulacağına inandıklarını aktaran Şengörür, "İnşallah bu zorlu sürece bizim de katkılarımız olacak. İlerleyen günlerde maske ihtiyacının artması ve tedarikte sorun yaşanması ihtimaline karşı maske üretimimize başladık. İlk olarak Mühendislik Fakültemizdeki laboratuvarımızda 3 boyutlu yazıcılarımız ile yarım yüz solunum maskesi üretmeye başladık. Şimdi ise moda tasarımı bölümü terzihanesinde tek kullanımlık maske üretiyoruz. 5 bin tek kullanımlık maske üreteceğiz. İhtiyaç halinde Yükseköğretim Kurulunun bilgisi ve onayı ile bu sayıyı daha da artıracağız." diye konuştu.